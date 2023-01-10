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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Gaziosmanpaşa'daki silahla yaralamaya ilişkin açıklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Gaziosmanpaşa'daki silahla yaralamaya ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da bir camide gerçekleştirilen silahla yaralamaya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da bir camide gerçekleştirilen silahla yaralamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 Ocak'ta Karadeniz Mahallesi'ndeki bir camide, H.İ.G. (30) isimli şahsı başından yaraladığı tespit edilen C.U'nun (37), olayda kullandığı tabanca ve içerisindeki 7 fişek ile aynı gün yakalandığı belirtildi.

Yapılan araştırmalarda mağdur şahsın şüphelinin iki sene önce boşandığı eski eşinin bir yakını olduğunun belirlendiği ifade edilerek, "Mağdur şahsın bağlantılı olduğu PKK Silahlı Terör Örgütü adına şüpheliden para talep ettiği öğrenilmiş, ayrıca yine mağdur şahıs ve babasının aynı konu ile ilgili farklı zamanlarda şüpheli şahsı tehdit ettikleri için taraflar arasında husumet oluştuğu anlaşılmıştır. Olay günü şüpheli şahsın, vefat eden amcasının taziyesi için bulunduğu camide mağdur şahıs ile karşılaştığı belirlenmiş ve o sırada tarafların karşılıklı olarak öfkeli bakışmalarının devamında şüphelinin can güvenliğini tehlikede görmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hayati tehlikesi bulunan H.İ.G'nin hastanede tedavisinin sürdüğü, şüpheli C.U. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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