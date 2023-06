İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Darülaceze'ye bayram ziyareti

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti. Ekipler burada kalan misafirlerin bayramını kutlarken şeker ve kolonya da ikram etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube görevlileri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti. Ekipler, Darülaceze sakinlerine şeker ve kolonya ikramında bulundu. Ziyaret dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren Darülaceze Yaşlı Bakım Evi misafirleri, polis ekiplerine teşekkür ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"Çok memnun oldum, geçen sene de geldiler"

Polislerin geçen sene de geldiklerini ve her geldiklerinde çok mutlu olduklarını belirten Özgün Gülen, "Ben 13 senedir burada yaşıyorum. Burada güzel günler geçiriyorum. Güzel bayram geçiriyorum. Çok memnun oldum, geçen sene de geldiler. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.

"Artık bu geleneksel hale geldi"

Bu ziyaretin artık geleneksel hale geldiğini ve sakinlerin her sene beklediğini dile getiren Darülaceze Başkan Vekili Ahmet Malatyalı "Ben öncelikle Cihan komiserimizin şahsıyla tüm polis teşkilatımızın bayramını tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her bayramda sağ olsunlar bizleri ziyaret ediyorlar. Artık bu geleneksel hale geldi. Kolonyalarıyla, şekerleriyle sağ olsunlar. Sakinlerimiz de bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kıymetli büyüklerimiz bizler için her zaman değerli"

Bayramda büyüklerin yanında olmaktan keyif aldıklarını aktaran Komiser Cihan Ateş, "Öncelikle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün, Topluma Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş emir ve talimatlarıyla her bayramda kıymetli büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Kıymetli büyüklerimiz bizler için her zaman değerli. Her zaman önemli. Bayrama büyüklerimizin yanında olmaktan keyif alıyoruz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak her bayram büyüklerimize uğrayacağız. Her bayram bizleri kapıda bekliyorlar" dedi.