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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde avukat darp edildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde darp edildiğini iddia eden avukat Bahtiyar Kandeğer, polislerden şikayetçi oldu. Kandeğer, olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

(İSTANBUL)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde darp edildiğini ileri süren avukat Bahtiyar Kandeğer, polislerden şikayetçi oldu.

Avukat Bahtiyar Kandeğer, bir müvekkilinin durumunu takip etmek için saat 01.00 sıralarında gittiği İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki polisler tarafından darp edildiği iddiasıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulundu. Kandeğer, olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kandeğer savcılıktaki ifadesinde "Müvekilimin gözaltına alındığını duyunca meslektaşım Avukat Şehnaz Altunkaya ile beraber Vatan Emniyet'e gittiğim ve görüşme talebinde bulundum.Uzun süre bekledik ardından görüşme yapamadık. Müvekkilim bana mesaj attı. Darp edildiğini ve hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadan ve bir işlem de yapılmadan serbest bırakıldığını söyledi. Kendisiyle buluştuk, diğer müvekkilimin de darp edildiğini söyledi. Yeniden emniyete gittim. Müvekkilimin orada olmadığını söylediler. Daha sonra da orada olduğunu söyleyerek bizi beklettiler" dedi. Daha sonra memurlarla gerginlik yaşayadıklarını ve kendisini dövdüklerini belirten Kandeğer, polislerden şikayetçi oldu. Konuya ilişkin Emniyet'ten henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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