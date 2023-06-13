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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Minik Öğrencileri Lunaparka Götürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Minik Öğrencileri Lunaparka Götürdü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından minik öğrenciler lunaparka götürüldü. Lunaparka giden çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek polislere teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından minik öğrenciler lunaparka götürüldü. Lunaparka giden çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek polislere teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü "Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar" projesi kapsamında; Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerini lunaparka götürdü. Okullarının önünden öğretmenleri ile birlikte servis ile alınan çocuklar lunaparka götürüldü. Minikler, polis memurları ile birlikte uçak, atlı karınca, çarpışan arabaya binip doyasıya eğlendi. Lunaparka giden çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek polislere teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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