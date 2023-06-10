İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser yardımcısı Hatay'da silahlı saldırı sonucu şehit oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan ve Hatay'da geçici görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya, polis memuru M.S. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Sarıkaya kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan ve Hatay'da geçici görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya, polis memuru M.S. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Sarıkaya kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İstanbul kadrosunda görevli iken, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından afet bölgesi ilan edilen Hatay'a geçici olarak göreve giden komiser yardımcısı Selim Sarıkaya, dün gece mesaide olduğu sırada polis memuru M.S. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında polis memuru M.S. tartışma sırasında komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'yı silahla vurdu. Ağır yaralanan Sarıkaya, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memuru M.S. ise gözaltına alındı. Olayın ardından İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Deprem bölgesi Hatay'da geçici görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.