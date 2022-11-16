İstanbul Emniyet Müdürlüğü: İstiklal'de Bombalı Saldırı Eylemini Gerçekleştiren Teröriste Yardım Eden Hüsam A.K Suriye Azez'de Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi’nde bombalı terör saldırısını gerçekleştirenlerle aynı yerde kalan, saldırıyı yapan Ahlam Albashir'e yardım ve yataklık eden Hüsam A.K. isimli örgüt mensubunun Suriye Azez’de yakalandığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısını gerçekleştirenlerle aynı yerde kalan, saldırıyı yapan Ahlam Albashir'e yardım ve yataklık eden Hüsam A.K. isimli örgüt mensubunun Suriye Azez'de yakalandığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısını gerçekleştiren teröriste yardım eden Hüsam A.K'nin Suriye Azez'de yakalandığını bu akşam duyurdu. Emniyet tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"13.11.2022 günü saat: 16: 13 sıralarında İlimiz Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren şahıslarla aynı yerde kalan ve bahse konu örgüt mensubuna söz konusu eylemi gerçekleştirmesinde yardım/ yataklık eden HÜSAM A/K isimli örgüt mensubu Suriye Azez'de Emniyet güçleri tarafından yakalanmıştır."