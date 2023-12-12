İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi düzenledi. Eyüpsultan'da yapılan denetimde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Eyüpsultan'da yapılan denetim sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de yapılan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

EYÜPSULTAN'DA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahtarağa Caddesi'nde yapılan denetimde, durdurulan araçlar tek tek arandı. Yapılan aramalar sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.