İstanbul Emniyet Müdürlüğü, firari şüpheli ve kırmızı bültenle aranan 7 kişiyi yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda firari şüpheli İ.B.'nin yakalandığını ve yanında bulunan 2'si kırmızı bültenle aranan toplam 7 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. 7 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün 25 Haziran'da yaptığı operasyonda firari şüpheli İ.B.'nin yakalandığını duyurdu. Açıklamada, firari şüphelinin yanında bulunan ikisi kırmızı bültenle aranan toplam 7 kişinin daha yakalanarak gözaltına alındığı ve 7 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuyla ilgili 16 Haziran'da yapılan operasyonda firari şüpheli İ.B.'nin kaçak yollardan yurt dışına kaçırılacağı belirlendi.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN YANINDA KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İKİ KİŞİNİN DE OLDUĞU 7 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Açıklamada, şüpheli kişinin yakalanması amacıyla 25 Haziran'da yapılan operasyonda İ.B. isimli kişinin yanındakilerle birlikte yakalandığı belirtildi.

Verilen bilgilere göre, şüphelinin yanında bulunan 2'si kırmızı bültenle aranan toplam 7 kişi daha gözaltına alındı.

YEDİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan toplam 8 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, aralarında İ.B.'nin de yer aldığı 7 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.