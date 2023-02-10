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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına destek oluyor

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına destek oluyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Arama Kurtarma (PAK) personeli, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalara destek olmak amacıyla takviye kuvvet olarak bölgeye intikal etti.

Ekipler, Kahramanmaraş'ta yapılan arama faaliyetlerinde 1 erkek vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtardı.

Gaziantep Nurdağı ilçesinde de barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla belediye ekipleriyle çadır kurulumu gerçekleştiren ekipler, vatandaşların bulunduğu alanda da çevre güvenliğini sağladı.

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Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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