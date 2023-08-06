İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bilişim ve dolandırıcılık suçlarından hüküm giyen 24 kişiyi tutukladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bilişim ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda yakalanan bilişim ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bilişim suçları ile işlenen çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 3 Ağustos'ta yapılan operasyonda sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 2 yıl 6 aydan 13 yıl 30 ay 16 güne kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili yakalanan 24 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.