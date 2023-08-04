İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bilişim Suçları Operasyonu Düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçları ile ilgili aranması olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçları ile ilgili aranması olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube görevlilerince, bilişim ve dolandırıcılık suçlarından aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip neticesinde dün operasyon için düğmeye basan ekipler sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 2 yıl 6 aydan, 13 yıl 30 ay 16 güne kadar çeşitli suçlardan hapis cezası hükümlüsü 24 şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL