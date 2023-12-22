Üye Girişi
Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma başlattı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olayın detaylarına göre, müstafi polis memuru A.B.Ö. ile İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olay sonucunda arbede yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Aralık'ta Avcılar ilçesinde görevli müstafi (istifa etmiş) polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır."

Açıklamada, yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Avcılar Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL? What If 2. sezon ne zaman çıkacak? What If 2. sezon çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Kokina çiçeğine su verilir mi? Kokina çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? Cezaevi pembe oda nedir? Pembe odaya kimler girebilir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 22 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title