İSTANBUL-EMİNE ERDOĞAN: İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM DİLİYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da devlet başkanlarının eşleriyle ' Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirvenin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında konuşan Emine Erdoğan, 'Filistinlilerin ve İsraillilerin çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri iki devletli bir çözüm diliyoruzö dedi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu binlerce insanın yaşamını yitirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde lider eşlerini harekete geçirdi. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da bir araya gelen devlet başkanlarının eşleri, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ' Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde bir araya geldi. Dünyanın bir çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerinin katıldığı zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"BİR İNSAN HAKLARI İHLALİNE DÖNÜŞTÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİYORUZ"

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Bu tarihi buluşmanın Filistin ve bölgemizdeki barış ve huzurun tesisi için bir vesile olmasını diliyorum. Zirvenin bir sonucu olarak bugün İstanbul'dan tüm dünyaya şu ortak çağrıyı yapıyoruz. Bizler, dünyanın farklı ülkelerinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak, Gazze'deki insani krize uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve bilhassa çocuklar, kadınlar, hastalar ve engelliler olmak üzere sivillerin yaşadığı trajedinin sonlandırılmasını, kalıcı ve adil bir barışın tesisini, uluslararası kamuoyunun insanlığa karşı suç sayılabilecek bu saldırılar karşısında harekete geçmesini sağlamak amacıyla 15 Kasım 2023'te İstanbul'da bir araya geldik. Bizler, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden derin bir endişe duyuyoruz. Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin sivillerin temel ihtiyaçlara erişimine engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çekiyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan trajedide çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayri insani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidiyle karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğini işaret ediyoruzö diye konuştu.

"İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM DİLİYORUZ"

Erdoğan, 'Filistinlilerin ve İsraillilerin çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri iki devletli bir çözüm diliyoruz. Bu çerçevede bizler, devlet hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekün harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi ve Gazze'deki sivillere engelsiz, yeterli ve güvenli insani yardım temininin sağlanması, mevcut çatışma koşullarında yerinden edilmenin özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki ciddi etkisini vurgulayarak Filistinli sivil nüfusun zorla yer değiştirmesine yönelik her türlü değişimin kesin bir şekilde reddedilmesi, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine derhal ve eksiksiz olarak riayet etmesi çağrısını yapıyoruz. Her vicdan sahibi insanı bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ZİRVEYE 14 ÜLKEDEN LİDER EŞLERİ VE ÖZEL TEMSİLCİLER KATILDI

Basın toplantısından önce gerçekleşen zirveye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu'un eşi Rebeka Sultana, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in eşi Sabina Komsic, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin eşi May Mikati, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nın eşi eşi Amina Ali Muhammed El-Shavush El-Dilawi, Filistin Özel Temsilcisi Ferial Kamel Abdalrahman Salem, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan'ın eşi Şeyha Al Yazia Bint Saif Bin Muhammed Al Nahyan, Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Dr. Hala Elsaid ve Türkmenistanlı Diplomat Chinar Rustamova katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores de toplantıya video mesaj gönderdi. Basın toplantısının ardından konuklar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından zirveye özel hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan 'Gazze: Direnen İnsanlık' isimli sergiyi gezdi.