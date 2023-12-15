İSTANBUL -EKREM İMAMOĞLU'NA TUZLA BELEDİYE BAŞKANINA HAKARET DAVASINDA BERAAT - 1
Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki açılış programında Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti.
Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki açılış programında Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti.