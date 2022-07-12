Şişli'de otomobilin çarptığı 23 yaşındaki skuterlı Dilara öldü ŞİŞLİ'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan Dilara Gül (23) hayatını kaybetti. ŞİŞLİ'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan Dilara Gül (23) hayatını kaybetti. Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, H.A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde skuter kullanan Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. "DURUMU ÇOK AĞIRDI" Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi. Hayatını kaybeden Dilara Gül'ün dansçı olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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