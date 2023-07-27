İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 50 Organizatör ve 488 Kaçak Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 50 organizatör ile 488 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda malzeme ve para da ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 50 organizatör ile 488 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Suriye sınırında bulunan illerden göçmen kaçakçılığının yoğun olarak yapıldığı sınır illerine kaçak göçmenleri sevk eden organizatörlere yönelik sekiz ay süren teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanmıştır. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklanmış, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş, 18'i ise serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 488 düzensiz göçmen yakalanmış, 30 araca el konulmuş, şüphelilere kaçak göçmenleri sevk ve idare ettikleri için toplamda 2 milyon 928 bin TL idari para cezası kesilmiştir. Operasyonlar sonucu suçtan elde edildiği değerlendirilen 122 adet uyku tulumu, 7 adet merdiven, 14 adet can yeleği, 4 deniz simidi, 9 adet bot, 7 adet pompa, 2 adet çadır, 4 adet pasaport, 15 adet cep telefonu, 3 bin 702 euro ve 54 bin 625 TL para ele geçirilmiştir" denildi. - ANKARA