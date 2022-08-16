Ece Erken eşini öldüren sanık savunma yaptığı sırada bayıldı

Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Duruşmanın sonuna kadar dayanamadı. Kollarına girerek arka kapıdan çıkarttık, hastaneye götürülüyor. Sandalyenin uç kısmına başını vurduğu için belki bir doktor kontrolü gerekebilir" dedi.

"BAŞINI VURDUĞU İÇİN BELKİ BİR DOKTOR KONTROLÜ GEREKEBİLİR"

Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, adliye önünde basın mensuplarına bilgi verdi. Üçgül, "Müvekkilim duruşmaya çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Sanıkların olayı anlattıkları sırada müvekkilimin başı döndü ve yere düştü. Düştüğü sırada başını sandalyeye vurdu. Dayanamıyordu, ifadelerin doğru olmadığını belirtiyordu fakat, en son bu oldu. Duruşmanın sonuna kadar dayanamadı. Kollarına girerek arka kapıdan çıkardık. Hastaneye doğru gidiyorlar. Belki eve doktor da getirilebilir. Ben de şimdi yanına gideceğim. Bayılırken sandalyenin uç kısmına başını vurduğu için, doktor kontrolü gerekebilir" dedi.