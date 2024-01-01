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İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşünde Yumruklu Saldırı

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İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde, Kelime-i Tevhid Bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e Ege A. isimli kişi tarafından yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da düzenlenen 'Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde, Ege A., isimli kişi, Kelime-i Tevhid Bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attı. Gözaltına alınan Ege A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bu sabah yapılan 'Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdüğü sırada, Galata Köprüsü üzerinde Ege. A. isimli kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ege A., işlemleri Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Ege A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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