İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU - Haberler

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İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler metrelerce kuyruk oluşturdu. Yağmur altında bekleyen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayını ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler içeri girebilmek için yağmur altında saatlerce kuyrukta bekledi. Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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