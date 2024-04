İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde 100 Yılın 100 Sinema Eseri Sergilenecek

Cumhuriyetin birinci asrında üretilen sinema eserlerinden hazırlanan "100 Yılın 100 Sinema Eseri" adlı çalışma, İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 2-5 Mayıs arasında düzenlenecek festivalin sinema bölümünde, AA Yayınlarının okurla buluşturduğu kitaptan yola çıkılarak yapay zekayla üretilen görsel eserler sergilenecek.

Festivalin küratörlerinden Samed Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın AA tarafından cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilen "100 Yılın 100 Eseri" projesi kapsamında hazırlandığını söyledi.

Karagöz, toplam 5 ciltlik proje çerçevesinde yayımlanan kitapta filmin afişi, filmden görsel, yönetmenin bilgisi, kısa bir sinopsis ve oyuncu kadrosu gibi bilgilerin yer aldığını dile getirerek, "Anadolu Ajansı Yayınları'ndan çıkan "100 Yılın 100 Sinema Eseri"ni sanatçı Barış Kabalak tarafından yapay zeka yardımıyla dijitalleştirdik ve bunu sergileyeceğiz." dedi.

"Yapay zekanın küratöryel yaklaşımını göreceğiz"

Festivalin ön gösteriminin Milano'da yapıldığına işaret eden Karagöz, "Sinema alanında başka sanatçılar da olacak. Mesela Azerbaycanlı sanatçı Ayşe Haciyeva, Azerbaycan sinemasındaki bazı klasik filmlerin yeniden canlandırılmasını yapay zekayla yapıyor. Onu da sinema alanında göreceğiz." ifadesini kullandı.

Bu yıl uluslararası partnerleri de bulunan festivalde farklı kategorilerde eserlerin görülebileceğini aktaran Karagöz, "Oyun alanı var, müzik alanı var, tekstil alanı var, çocuk alanı var. Küratörlerimizden bir tanesinin doğrudan yapay zekanın küratöryel yaklaşımını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Karargöz, çeşitlilik ve interaktif olmayı önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ziyaretçinin doğrudan etkileşimiyle birtakım şeyleri görebileceğini düşünüyoruz. Çocuk ve yetişkin atölyelerimiz olacak, bunların da izleyicileri yoğun olarak çekeceğini düşünüyoruz. Bir de farklı olarak bu yıl festival diji-fiziksel olarak yapılacak. Yani bu ne demek? Eserleri burada göreceğiz, festival bittikten sonra da bunun metaverse versiyonu olacak ve deneyimlemeye devam edebileceğiz."

"Türk filmlerini tanıması çok hoşuma gitti"

Sanatçı Barış Kabalak ise kitaptaki 100 filmin afişlerini yapay zeka yardımıyla videolu hale getirmek istediklerini belirterek, "Ben de son 1-2 senedir bu yapay zekanın içindeyim. Her bir eserin kendi sinopsisi ve künyesi vardı. Biz de bu sinopsis ve künyeleri alıp, oyuncuların isimlerinden yönetmenine kadar bunları yapay zekaya verdik. Onun karşılığında da bize animasyon şeklinde videolar çıkarttı." dedi.

Doğru sonuca ulaşana kadar bazı düzenlemeler yaptıklarını, güzel sonuçlar çıkacağından emin olduğunu ifade eden Kabalak, "Özellikle Türk filmlerini tanıması o kadar çok hoşuma gitti ki, çünkü öyle sonuçlar çıkacağını hiç beklemiyordum. Normalde daha da uzun sürer dedim ama çok rahat bir şekilde tek tek bütün sonuçları ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Eserlerinin sergilenecek olmasından mutluluk duyduğunun altını çizen Kabalak, "Heyecanlıyım da yani çünkü çok güzel bir iş yapıyoruz. Benim bile hiç bilmediğim bazı filmler var, onları gördüm. Onları alıp tekrardan güncel teknolojiyle sanat olarak ortaya çıkarmak çok heyecan verici ve çok güzel bir iş." görüşünü paylaştı.

Kabalak, her film için 15'er saniyelik videolar hazırladıklarını belirterek, "Daha uzun, daha kısa yapabilirdik ama tam böyle izlenmesi için on beş saniyede karar kıldık. Normalde 100 eser var. Şu an 95 tanesi tamamen bitti. Son beş eser de 1-2 gün içinde bitecektir." diye konuştu.

Samed Karagöz'ün AA tarafından yayımlanan "100 Yılın 100 Sinema Eseri" kitabında yer alan filmlerin yapay zekayla yeniden oluşturulan afişlerinden üretilen eser, Türk sinemasının panoramasını yansıtacak ve 3 led ekranda sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Pasha Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından halka açık ve ücretsiz olarak AKM'de gerçekleştirilecek festivalin direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova üstleniyor.