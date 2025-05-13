DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

İstanbul Dijital Sanat Festivali 5. Kez Kapılarını Açıyor

İstanbul Dijital Sanat Festivali 5. Kez Kapılarını Açıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festivalde, 80 sanatçının dijital eserleri sergilenecek, çeşitli atölye ve gösterimler düzenlenecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Ön gösterimini Paris'te yapan ve Türkiye'nin uluslararası düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali olan IDAF, "Connecting" (Bağlanıyor) temasıyla gerçekleştirilecek.

Festivalde, dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası 80 sanatçının eserleri sergilenecek, ayrıca çocuk ve gençlik atölyeleri, tiyatrolar, dijital şovlar, robot gösterileri, paneller, görsel ve işitsel performanslar düzenlenecek.

Artistik Direktörlüğünü Esra Özkan'ın yaptığı festivalin küratörlüğünü Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan, Evgeniya Romanidi ve Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind üstlenecek.

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde, işitsel ve görsel performansların, masterclassların ve tiyatroların yanı sıra pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Festivalin sponsorları arasında AA'nın yanı sıra Turkish Airlines, Boğaziçi Üniversitesi, Trendyol, Vestel, Ars Electronica Export, Disad, İnstitut Français, Esas Holding, TGS Turkish Ground Services, Meta Yapı, Mayer, Monster, IAMX, Atelier Rebul, Biruni Üniversitesi, O SAHNE, Akın Robotics, Node Media Lab, Müzeverse, Fransa Ditib, Istituto Italiano di Cultura, ArtecHouse, Adinteraction, FH İletişim, Dewards, Pekala, Gauss, ARTtv ve Butik İnsan Kaynakları yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.