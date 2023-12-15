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İSTANBUL-DHKPC'YE YÖNELİK OPERASYONDA YAKALANANLARDAN 5'İ TUTUKLANDI

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İSTANBUL ve Tunceli'de DHKPC'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL ve Tunceli'de DHKPC'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme 5 kişi hakkında tutuklama kararı verirken 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHKPC terör örgütünün 2014-2016 yılları arasında Sultangazi, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirdiği 3 faili meçhul olayın faillerini belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için Sultangazi, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri ile Tunceli'de 17 adrese yönelik yapılan operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 2 tabanca ve tabancalara ait 27 adet mermi ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden İ.K.'nın 7 Aralık 2016 tarihinde Sultangazi'de TEM Otoyolu üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısının makam aracına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak; keşif yaptığı, ayrıca Sultangazi Şehit Bülent Özkan Polis Merkezine silahlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. GÖZALTINA ALINANLARDAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden T.A.'nın ise Cumhuriyet Savcısının makam aracına yapılan silahlı saldırıda kullanılan silahı temin ettiği anlaşıldı. D.K. adlı şüphelinin de Sultangazi'de bir zincir market şubesinin yağmalanması ve başka bir zincir market şubesine ait reklam panolarına zarar verilmesi olayına karıştığı, polise yönelik gerçekleştirilen taş ve sopalı saldırıya katıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden O.Ç'nin, DHKPC terör örgütü mensuplarına silah eğitimi verdiği, 2015 yılında Sultangazi'de meydana gelen ve polise mukavemetle sonuçlanan toplumsal olayları yönlendirdiği ve Gazi Kent Ormanı'nda B.K. isimli bir kişiyi örgüt adına ayağından vurduğu öğrenildi. Şüphelilerden N.B.'nin ise 2014-2016 yıllarında DHKPC terör örgütünün Nurtepe Alan Sorumlusu olarak faaliyetlerde bulunduğu, 2015 yılında Sarıyer'de polise yönelik molotof bombası atılan olaylarda yer aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıkta serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Sarıyer Tunceli Saldırı Tutuklama Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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