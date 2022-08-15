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İstanbul Devlet Tiyatrosu "Müzikhaller" ile izleyicinin karşısına çıkacak

İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Müzikhaller' ile izleyicinin karşısına çıkacak

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları, şarkı ve operetlerden oluşan "Müzikhaller"i 19-21 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları, şarkı ve operetlerden oluşan "Müzikhaller"i 19-21 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşturacak.

Yönetmenliğini Can Şıkyıldız'ın, süpervizörlüğünü Elif Erdal ve Mine Tüfekçioğlu'nun üstlendiği "Müzikhaller", Türk müzikallerinden bir seçkiyi kapsayacak.

Muhlis Sabahattin Ezgi, Cemal ve Ekrem Reşit Rey, Cem İdiz, Yalçın Tura, Timur Selçuk, Atilla Özdemiroğlu, Gürkan Çakıcı, Soner Olgun gibi bestecilerin eserlerinin yer aldığı seçkiyi, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları yorumlayacak.

Nazlı Uğurtaş, Rojhat Özsoy, Zeynep Kızıltan, Meriç Akay ve Ebru Kaymakçı'nın vokallerini üstlendiği programda, piyano ve vokalde Türkü Deyiş Çınar, vokal ve gitarda Doruk Ordu, vokal ve kemanda Çiçek Üstün, vokal ve kontrbasta Görkem Koyuncu, vokal ve klarnette Evrim Kırcı, vokal, bağlama ve perküsyonda Tolga Kortunay, vokal ve konsertinada Can Yılmaz, davulda Can Şıkyıldız, vokal ve davulda Cansın Bezircilioğlu ve Evren Akyürek yer alacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

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