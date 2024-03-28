İstanbul Devlet Tiyatrosu Direklerarası Seyirci Ödülleri'nden İki Ödülle Döndü

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Direklerarası Seyirci Topluluğu tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödülleri'nden iki ödülle döndü.

Performans, tasarım ve yapımlar kategorilerinde başarılı yapımların ödüllendirildiği yarışmada İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Nişan Şirinyan "Sürekli Mükemmeliyet" ödülünün, Can Atak ise "Çarpışma" oyunu ile "Tek Kişilik Performans (Erkek)" ödülünün sahibi oldu.

Kazananlara ödülleri, Kozyatağı'ndaki Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesinde 25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.