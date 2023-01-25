İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 27 Ocak'ta konser verecek
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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında 27 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında 27 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde, Conrad van Alphen'in yönetimindeki orkestraya, Brannon Cho viyolonseliyle eşlik edecek.
Konserin ilk bölümünde İDSO ile Cho, Robert Schumann'ın "Viyolonsel Konçertosu Op.129" isimli eserini yorumlayacak. İkinci bölümde ise orkestra, Johannes Brahms'ın "Senfoni No.4" adlı eserini seslendirecek.
Kaynak: AA / Güncel