İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden 15 Temmuz'a Özel Konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden 15 Temmuz'a Özel Konser
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Zaferin Adı Türkiye - Vatan Uğruna' konserini gerçekleştirdi. Konserde vatan ve barış temalı eserler seslendirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye - Vatan Uğruna" konseri gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) konserde, vatan ve barış temalı sözlü ve enstrümantal eserlere yer verildi.

İlke Karcılıoğlu'nun "Yitirilen Zamanın Aranışı" ve Bela Bartok'un "Rumen Halk Dansları" eserlerinin yorumlandığı konserde ayrıca Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener ve Nevit Kodallı gibi önemli bestecilerin yapıtları da dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserde İDOB solistleri İrem Büşra Bayır, Arda Durgut, Uğur Etiler ve Sevim Ateş eserleri seslendirdi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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