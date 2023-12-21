İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2024'ü Yeni Yıl Konserleri ile kutlayacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2024'ü "Yeni Yıl Konserleri" ile kutlayacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra, koro ve solist sanatçılarının sahnede olacağı konserler 29 ve 30 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi, 2 Ocak'ta ise Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde düzenlenecek.

Konserlerde, dünya opera repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümlerle sevilen marşlar ve polkalar seslendirilecek.

İbrahim Yazıcı'nın İDOB orkestrasını yöneteceği konserde, İDOB Korosu'nun şefliğini ise Volkan Akkoç üstlenecek.

Konserlerde solistler Esra Abacioğlu Akcan, Nazlı Deniz Süren, Barbora Hitay, Asude Karayavuz, Burak Dabakoğlu ve Burak Kul sahnede olacak.