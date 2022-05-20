İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs'ı 'Gençlik Konseri' ile AKM'de Kutladı

Genç yetenekler, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin orkestrası eşliğinde, zengin bir konser programı ile sahnedeydiler. Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü", "Don Giovanni", "Così Fan Tutte"; Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale";Giuseppe Verdi'nin "La Traviata"; Charles Gounod'un "Romeo ve Jülyet"; Jacques Offenbach'ın "Hoffmann'ın masalları" ve Giacomo Puccini'nin "La Bohème" operalarından aryalar; Mozart'ın Korno ve Klarnet Konçertoları, Jules Massenet'in "Méditation" adlı parçası solo olarak programda yer aldı.

Sanatseverlerin beğenisini kazanan konserde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Pia Düzgit yönetti. Başkemancı ise Seda Subaşı Yalçın'dı. Konserin genç solistleri; Enes Pektaş, Vedat Sezer, Ekin Tuna Tatar, Yasemin Ek, Doğa Yürümez, Berfin Ayna, Ecem Arıcasoy, Nazlıcan Karakaş, Nergis Boran, Samet Yon Boydağ, Eda Aslan ve Ece Ata ilk kez orkestra eşliğinde sahneye çıkmanın heyecanını yaşadılar.

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