İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek - Haberler

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İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek

AA - Hilal Uştuk - Güncel
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İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Sesimiz Anadolu" konseri verecek.

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Sesimiz Anadolu" konseri verecek.

Solistler Yüksel Dilibal, Serhan Çekem Köse, Menşule Palalı, Nuran Duygulu, Duygu Koçak Sezer, Eda Beki ve İrem Sağer'in sahne alacağı konser, 26 Temmuz'da düzenlenecek.

Konserde, Kars'tan Yozgat'a, Azerbaycan ve Kafkaslar'dan Kırıkkale'ye uzanan geniş bir coğrafyadan eserler seslendirilecek.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

Duygu Koçak İstanbul AKM Güncel Haberler

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