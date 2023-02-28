İSTANBUL-DEPREMDEN SONRA HAYAT DURDU AMA DİYALİZLER DURMADI

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinde binlerce vatandaş yaralanırken, bunlardan pek çoğu da crush (ezilme) sendromu nedeniyle akut böbrek yetmezliğine girerek geçici diyaliz tedavisi görmek zorunda kaldı. 11 ilde büyük hasar yaratan depremlerin ardından bölgedeki diyaliz merkezlerinden de zarar gören yerler oldu. Hiç ara vermeksizin haftada en az üç gün diyalize girmek zorunda olan kronik böbrek yetmezliği hastası depremzedelerin bir kısmı, diyaliz merkezleri de yıkıldığı ya da çalışamaz hale geldiği için çevre illere transfer edilmek zorunda kalındı. Birkaç gün hizmet veremeyen onlarca diyaliz merkezi, hızla yeniden çalışır hale getirildi ve tedavilerin kesintisiz sürdürülmesi sağlandı. Sağlık Bakanlığı ve Türk Böbrek Vakfı (TBV), depremin ilk gününden itibaren hızla koordine olarak depremzede diyaliz hastalarının tedavilerini de organize etti. TBV Başkanı Timur Erk ile Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, bölgede depremden etkilenen diyaliz hastalarının son durumu, yıkıma uğrayan diyaliz merkezleri nedeniyle binlerce hastanın nasıl koordine edildiği ve daha da önemlisi, depremde crush sendromu etkisiyle mevcut hastalara eklenen yeni diyaliz hastaları ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

"BİN 200 YARALIDA AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞTİ"

HASTALAR GERİ DÖNEBİLSİN DİYE 10 ÜNİTELİK MERKEZ AÇILACAK

"ÇOCUKLAR DAHA İYİ KORUNUYOR"

"ÜÇ HAFTA DİYALİZ GEREKEBİLİYOR"

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