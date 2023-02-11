İSTANBUL –DEPREMDE YARALANAN 6 KİŞİ AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 farklı depremde 10 il etkilendi. Çok sayıda binanın yıkıldığı depremde enkaz altından çıkarılan yaralıların bölgeden sevki devam ediyor. 6 yaralı daha ambulans tipi askeri uçakla Adana'dan İstanbul'a getirildi. Yaralılara 2 sağlık personeli de eşlik etti. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere nakledildi.Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre deprem bölgesinden şuana kadar İstanbul'a 2 bin 941 yaralının getirildiği ve hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bin 798'in taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel