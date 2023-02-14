İSTANBUL-DEPREMDE YARALANAN 49 KİŞİ ASKERİ KARGO UÇAĞI İLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

DEPREMDE yaralanan 49 kişi, Adana'dan hareket eden askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.

DEPREMDE yaralanan 49 kişi, Adana'dan hareket eden askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, deprem bölgesindeki yaralıların İstanbul'a nakli sürüyor. Adana'dan hareket eden, içerisinde 49 yaralı ve 25 refakatçının bulunduğu askeri kargo uçağı, saat 04.15 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na indi. Burada hazır bekleyen ambulanslar yaralıları daha önceden belirlenen hastanelere götürdü.

Öte yandan Adana'daki çalışmalara katılan 60 kişilik askeri ve sivil arama kurtarma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait başka bir askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.