İSTANBUL-DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARA KATILAN 32 KİŞİLİK İTFAİYE EKİBİ İSTANBUL'A DÖNDÜ Güncel Haberler DEPREM bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 32 kişiden oluşan itfaiye ekibi İstanbul'a döndü. DEPREM bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 32 kişiden oluşan itfaiye ekibi İstanbul'a döndü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin birçok ilinden harekete geçen itfaiye ekipleri, 11 ilde enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. Hatay'da enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla saat 02.00'de Atatürk Havalimanı'na getirilen 32 kişilik itfaiye ekibi burada hazırda bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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