İstanbul Deniz Taksilerinde Paylaşımlı Yolculuk Seçeneği Hizmete Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Şehir Hatları tarafından hizmete konulan Deniz Taksilerde paylaşımlı yolculuk seçeneği başladı. Kullanıcılar artık uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaparak paylaşımlı veya tekli yolculuk yapabilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Şehir Hatları tarafından 2021 yılında hizmete konulan Deniz Taksilerde 10 kişiye kadar paylaşımlı yolculuk seçeneği de hizmete başladı.

İBB Şehit Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat boyunca istenilen saate önceden rezervasyon yapılarak kullanılabilen Deniz Taksiler, konforlu ve hızlı ulaşım seçeneğiyle İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcıların kredi veya banka kartını tanımladığı ve ödemenin online olarak yapıldığı Deniz Taksiler, İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla uygulamaya konulan son güncellemeyle "paylaşımlı yolculuk'" seçeneğini de hizmete sundu.

Kullanıcılar artık uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaptıktan sonra "Tekli" ve "Paylaşımlı" seçeneklerinden birini tercih edecek. Kullanıcılar, "Paylaşımlı" yolculuk seçeneğinde, daha önce paylaşıma açılan yolculukları görüntüleyebiliyor, yolculuğa dahil olabiliyor veya kendi yolculuğunu başkalarının paylaşımına açabiliyor. Kullanıcı, yolculuğu başkalarının paylaşımına açmayı tercih ettiği takdirde yolculuğun "Garantörü" oluyor ve ödemenin tamamını gerçekleştiriyor. Yolculuk başlayana kadar "Katılımcı'" olarak eklenen her bir yolcudan toplam ücretin onda biri kesilerek yolculuğun sonunda, garantöre iade ediliyor.

Deniz Taksilerdeki halihazırda 1 mil dahil açılış ücreti 210 TL, 1-4 mil arası mil başına 155 TL, 4-8 mil arası mil başına 125 TL ve 8 mil sonrasında mil başı 100 TL olan yolculuk ücretleri, paylaşımlı yolculuk sayesinde yolcular arasında bölünüyor