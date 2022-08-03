İSTANBUL-TAHIL GEMİSİ RAZONİ'DE DENETİM BAŞLADI - Haberler

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İSTANBUL-TAHIL GEMİSİ RAZONİ'DE DENETİM BAŞLADI

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide denetim başladı.

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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide denetim başladı.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu denetim heyeti saat 10.00'da Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na geldi. Buradan Mileva ve Gözcü 1 isimli botlara binen heyet,  tahıl yüklü gemi Razoni'ye doğru hareket etti. Yaklaşık yarım saat süren yolculuğun ardından heyet gemiye ulaştı. Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı. - Karaköse

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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