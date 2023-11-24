İSTANBUL-DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ, ŞEHİT EDİLEN ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'vefa' töreni düzenlendi. Öğretmenlere özverili çalışmaları için çeşitli hediyelerin takdim edildiği törende 2017 yılında Batman'da şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile yine aynı yıl Tunceli'de şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz unutulmadı. Aybüke Öğretmenin şehit edilmeden önce söylediği ve hafızalara kazınan 'Magusa Limanı' isimli türkünün yeniden icra edilmesi, duygusal anlar yaşattı. Öğretmenlere hediyeleri Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay tarafından takdim edildi.

Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir tören düzenledi. Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Celal Korkut, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, Demirören Medya Grubu yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören müzik dinletisi ile başladı. Trio grubunun icra ettiği eserler arasında 'Mağusa Limanı' türküsüne de yer verildi. Daha sonra Meltem Demirören Oktay tarafından öğretmenlere hediyeleri takdim edildi. Tören pasta kesimi ile son buldu.

ŞEHİT EDİLEN ÖĞRETMENLERİN FOTOĞRAFLARI YER ALDI

Törende şehit olan öğretmenler de unutulmadı. Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017 tarihinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile Tunceli Pülümür'de 16 Haziran 2017'de teröristler tarafından aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları etkinlik salonunda yer aldı. Aybüke Öğretmenin şehit edilmeden önce söylediği ve hafızalara kazınan 'Magusa Limanı' isimli türkünün yeniden icra edilmesi, salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Törende öğretmenlere özverili çalışmaları ve eğitime kattıkları değer için çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyeler arasında yer alan, her öğretmenin doğduğu gün yayınlanan Hürriyet, Milliyet ve Posta Gazetesi'ne ait birinci sayfa küpürleri dikkat çekti.

KARACAOĞLU: ZAFERLERE ULAŞMAMIZI SAĞLAMAK SİZİN ELİNİZDE

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu konuşmasında, 'Alfabemizin ilk harfi A aydınlık, tam ortadaki harfi L liyakat, son harfi de Z zafer. Değerli öğretmenlerimiz gelecek neslimize aydınlıklara giden yolda, liyakatli vatandaşlar yaparak zaferlere ulaşmamızı sağlamak sizin elinizde. Çok zor bir vazife. Bu uğurda canlarını yitirenler, çoluğundan çocuğundan ayrı kalanlar, gazi olanlar hepsi için bu yolu devam ettirmemiz, çocuklarımızı aydınlıklarla buluşturmamız gerekiyor. Ancak o zaman gelecek yüz yıllarda tüm memleketimizi, tüm milletimizi zaferlere kavuşturabileceğiz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun' dedi.

ERTOĞAN: BİZİM KAZANACAĞIMIZ ZAFER BU UĞURDA BAŞARILI OLACAĞIMIZ EMEK VE ÖZVERİ İSTEYEN ZAFERDİR

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, 'Öğretmenler Günü'nün niteliğini anlamak için aslında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in 24 Kasım 1928'de Başöğretmen ünvanını almasını çok güzel bir örnek olarak görebiliriz. O kendini sizlerin ve bizlerin eğitimine de adadı ve bu uğurda çok güzel işler başardı. Dünya üzerinde hiçbir meslek yoktur ki bir insan için, öğrenci için hayatını feda etmesin. Onun gelişimi, başarısı ve vatanına, milletine faydalı iyi bir birey olması için yıllar boyu uğraş göstermesin. İşte bu insan öğretmendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra birlikte olduğu öğretmenlere şöyle der; 'Bizim ordularımızın kazandığı zafer sizin kazanacağınız zaferin sadece zeminini hazırladı. Asıl zaferi kazanacak olan sizlersiniz ve bu uğurda başarılı olacaksınız.' Kıymetli öğretmen arkadaşlarım. Bizim kazanacağımız zafer bu uğurda başarılı olacağımız emek ve özveri isteyen zaferdir. Bu konuda da çok değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun? diye konuştu.

"27 YILDIR MESLEĞİMİ SEVEREK VE BÜYÜK BİR GURURLA YAPIYORUM"

İngilizce Öğretmeni Gülsüm Dağcı, 27 yıldır mesleğini severek ve büyük bir gururla yaptığını söyleyerek, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkesine ve dünyaya faydalı olabilecek mutlu ve başarılı öğrenciler yetiştirmek gerçekten paha biçilemez bir duygu. Bizim için böyle güzel bir tören düzenlenmiş olması ve bu özel günde hatırlanmış olmak gerçekten çok güzel, herkese çok teşekkür ediyorum? ifadelerini kullandı.

"EN GÜZEL HEDİYE ÖĞRENCİLERİMİZİN BİR YERE GELMESİDİR"

Matematik Öğretmeni Süleyman Akarsu da 'Mesleğimde 24'üncü yılım. Bu meslek biraz moral mesleği dolayısıyla tam umudumuzu kaybettiğimiz, yorulduğumuzu düşündüğümüz zamanlarda aldığınız bu anlamlı hediyeler motive ediyor. Aslında bu hediyelerin en büyüğü öğrencilerimizin bir yerlere gelmesi, vatana ve milletine hayırlı bir şeyler yapıyor olmasıdır' diye konuştu.

"ÖĞRETMENLER OLMADAN HAYAT OLMAZ"

Hazırlık sınıfında okuyan Arda Özdemir öğretmenlerin arkadaş gibi olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimize her şeyimizi anlatabiliyoruz. Onlarla bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Öğretmenler olmadan hayat olmaz. Çünkü öğretmenler geleceğe açılan en büyük kapıdır? şeklinde konuştu.

"ÖĞRETMENLER AİLEMİZ GİBİ"

Radyo Televizyon hazırlık öğrencisi Azra Zeynep Karakuş, 'Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit olan öğretmenlerimizin ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler ailemiz gibi, hayatımızın önemli bir parçası' dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Hazırlık sınıfında okuyan Gazetecilik öğrencisi Ömer Faruk Öztürk ise 'Öğretmenlerimizim bizim için çok büyük bir önemi ve emeği var. Bir sürü öğretmenimiz bizi olimpiyatlara ve yarışmalara hazırlıyor. Mesela bazı arkadaşlarımız yurt dışına çıkma imkanı kazandı. Öğretmenlerimizin bizim için değeri çok fazla' diye konuştu.

AYBÜKE ÖĞRETMENİN HAYATI FİLM OLDU

22 yaşında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmi ise bugün sinemaseverlerle buluşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİLMİN GALASINA KATILDI

Dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde galası yapılan filme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katılmıştı.