İSTANBUL -DEİK Başkanı Olpak: "İhracatımız olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ilk üç ayı yüzde 20.6 artış ile kapattı" - Haberler

İSTANBUL -DEİK Başkanı Olpak: "İhracatımız olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ilk üç ayı yüzde 20.6 artış ile kapattı"
AA - Güncel
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Sarıyer'deki DEİK toplantı salonundaki katılımcılardan detaylar Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Nail Olpak'ın konuşması İSTANBUL - 35. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu, DEİK Yeni Merkez Açılışı ve II. Ustalara Saygı Ödül Töreni (1)
Sarıyer'deki DEİK toplantı salonundaki katılımcılardan detaylar
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Nail Olpak'ın konuşması İSTANBUL - 35. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu, DEİK Yeni Merkez Açılışı ve II. Ustalara Saygı Ödül Töreni (1)
AA / Güncel