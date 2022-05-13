İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçti. Ekipler bu sabah saat 06.00 sıralarında 9 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel