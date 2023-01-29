İSTANBUL-DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI PROTESTO EDİLDİ

DANİMARKA'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Şişli'de bulunan Danimarka Başkonsolosluğu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.

Şişli'de alışveriş merkezinin içinde bulunan Başkonsolosluk önünde toplanan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, çeşitli sloganlar atarak, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti. Emniyet güçleri alışveriş merkezinin etrafında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Grup adına açıklama yapan Platform Başkanı Kürşat Mican, Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim yakmasına izin veren Danimarka Hükümetini ve yetkililerini kınadıklarını belirten Mican, "2 Milyar Müslümanın kutsal kitabına saldırmak, tahkir etmek, aşağılamak insan hakları ihlali değil midir? İfade özgürlüğü paravanıyla aşağılık bir yaratığın yaptığı alçaklığa göz yummak, polis korumasıyla destek olmak İslam'a ve Müslümanlara olan kininizin göstergesidir" dedi. Basın açıklamasının ardından grup Rasmus Paludan'ın domuza benzetilen fotoğrafını yaktı. Ayrıca Danimarka bayrağını da yakmak isteyen gruba emniyet güçleri izin vermedi. Grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.