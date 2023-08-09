Samsun'da İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği iddia edilen bir kişi kovalamaca sonucu yakalandı ve tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaparken şüphelileri takip etti. Şüphelilerin kaçtığı araç narkotik polisinin kovalamacası sonucu durduruldu ve 84,02 gram metamfetamin ele geçirildi. O.A. serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.

İstanbul'dan uyuşturucu getirirken kovalamaca sonucu yakalandı

SAMSUN İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdiği iddia edilen bir kişi kovalamaca sonucu yakaladı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan araçla uyuşturucu madde getirecekleri istihbar edilen O.A. ve S.A. isimli şahıslarla ilgili olarak takip ve çalışmada yaptı. Uyuşturucu bulunan araç Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde polis kontrolünden kaçtı. Samsun girişinde ana yoldan çıkıp patika yolda kaçmayı sürdüren araç narkotik polisinin kovalamacası sonucu yakalandı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 3 paket halinde toplam 84,02 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

O.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan S.A. ise bugün "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.