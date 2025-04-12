İstanbul'dan Uludağ Manzarası Görüntülendi

İstanbul'dan Uludağ manzarası göründü

Uludağ manzarası İstanbul Acıbadem'den objektiflere yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur ile beraber gökyüzünün adeta berraklaşmasıyla, Uludağ İstanbul'dan görünür hale geldi. Bursa'da bulunan Uludağ, İstanbul Acıbadem'den objektiflere yansıdı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışların ardından nem oranının düşmesi ve bulutların dağılmasıyla gökyüzü berraklaştı ve görüş mesafesi de arttı. Bursa'da bulunan Uludağ'ın manzarası da İstanbul'un çeşitli yerlerinden görünür hale geldi.

Fotoğrafçı Halil Sopaoğlu, Acıbadem metrobüs durağının üstgeçidinden Uludağ manzarasını kamerası ile kaydetti. Genellikle pus ve hava kirliliği nedeniyle İstanbul'dan görünmeyen Uludağ, bugün İstanbul'dan görünen manzarası ile adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.