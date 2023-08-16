İstanbul'dan temin edilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya süren F.Ç. ve Ö.K. isimli şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ve 30 adet extacy hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya sürdükleri tespit edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ve 30 adet extacy hap ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kastamonu'nun merkez ilçesinde İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri F.Ç. ve Ö.K.'nin piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramada; 40 gram metamfetamin ve 30 adet extacy hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.Ç. ve Ö.K., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU