İstanbul'dan temin edilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri piyasaya süren F.Ç. ve Ö.K. isimli şahısları tespit etti. Şahısların evinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ve 30 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya sürdükleri tespit edilen iki şahsın evinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ve 30 adet extacy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun merkez ilçesinde İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri F.Ç. ve Ö.K.'nin piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramada; 40 gram metamfetamin ve 30 adet extacy hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince F.Ç. ve Ö.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. - KASTAMONU