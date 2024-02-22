İstanbul'dan Siirt'e saklanmak için gelen firari hükümlü yakalandı

Saklanmak için İstanbul'dan Siirt'e geldiği belirlenen firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan ve saklanmak üzere İstanbul'dan Siirt'e geldiği belirlenen firari hükümlü Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, "yağma" suçundan 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.