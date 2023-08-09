İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaparken, İstanbul'dan araçla uyuşturucu madde getirecekleri istihbar edilen şahısları takip etti. Şüpheliler, polis kontrolünden kaçarak kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada, 3 paket halinde toplam 84,02 gram metamfetamin ele geçirildi. O.A. serbest bırakılırken, S.A. ise tutuklandı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan araçla uyuşturucu madde getirecekleri istihbar edilen O.A. ve S.A. isimli şahıslarla ilgili olarak takip ve çalışma yaptı. Uyuşturucu bulunan araç Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde polis kontrolünden kaçtı. Samsun girişinde ana yoldan çıkıp patika yolda kaçmayı sürdüren araçtakiler, narkotik polisinin kovalamacası sonucu yakalandı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 3 paket halinde toplam 84,02 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

O.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan S.A. ise bugün "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN