İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalandı (2)
Güncel Haberler
ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Y., M.E., K.D., B.T. ve H.N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Y., M.E., K.D., B.T. ve H.N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.N.Y., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden K.D. ve N.Y. tutuklandı, B.T. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel