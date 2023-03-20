İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Y., M.E., K.D., B.T. ve H.N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.N.Y., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden K.D. ve N.Y. tutuklandı, B.T. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.