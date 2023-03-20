İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalandı

İSTANBUL'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdiği iddiasıyla 2 kişi otogarda, 3 kişi ise otomobillerinde yakalandı.

İSTANBUL'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdiği iddiasıyla 2 kişi otogarda, 3 kişi ise otomobillerinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, İstanbul'dan otobüsle gelen N.Y. ve kendisini bekleyen M.E.'yi Samsun Otogarı'nda gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerindeki aramalarda 2 paket halinde 162,34 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2'si kadın, 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.