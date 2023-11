İstanbul'dan Samsun'a lüks araçla uyuşturucu getiren 4 kişi tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a lüks araçla paket paket uyuşturucu getiren 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan, yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Narkotik polisi konu ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda İstanbul'dan şahısların organize şekilde hareket ederek uyuşturucu naklini sağladıkları tespit etti. Şahıslara yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kullandığı 2 adet Audi marka lüks araç tespit edildi.

Önceki gece saat 02.30 sıralarında 2 adet lüks araç Samsun il sınırlarına girdiğinde, fiziki takibe alındı. Araçların stabilize alternatif ve köy yollarını kullanarak il merkezine giriş yaptıkları tespit edildi. Samsun il merkezine giren araçların ikiye ayrılarak birinin İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne gittiği, diğerinin ise Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Narkotik polisi tarafından her iki araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Araçlarda ve devamında şahısların ikametinde yapılan aramada; 10 kilo metamfetamin, 8 bin 332 adet sentetik ecza, 3 kilo 281 gram skunk, 64 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tüfek kartuşu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 237 bin 700 TL ve 4 bin 730 dolar para ele geçirdi.

Olayla ilgili B.A., M.K.D., A.E., B.E., M.Z. ve E.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.K.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.A., A.E., B.E. ve M.Z. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, E.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN