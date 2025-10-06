İstanbul'dan Sakarya'ya Uyuşturucu Sevkiyatı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 kilo metamfetamin ele geçirilen şüpheliler tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemek için çalışma yapıldı. Ekipler, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde sevk edeceği belirlenen H.B. (55) ve sevkiyatı organize ettiği tespit edilen Ü.T. (47) isimli şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 1 araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda 3 kilo metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.