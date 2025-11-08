İstanbul'dan Netanyahu ve 36 Kişiye Yakalama Emri

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama emri düzenlemesini "önemli bir adım" olarak niteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenledi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, karara ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gazze'de aylardır süren katliamlar ve neticesindeki soykırım Filistin halkı ile birlikte tüm insanlığın vicdanını kanatmaktadır. Kadınların, çocukların ve sivillerin hedef alındığı bu vahşetin failleri uluslararası hukukun önünde hesap vermelidir.

Bu bağlamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının haydut Binyamin Netanyahu, Israel Katz, Tamara Ben Gvir, Eyal Zamir ve David Saar Salama hakkında 'soykırım' ve 'insanlığa karşı suçlar' nedeniyle yakalama kararı çıkarması, önemli bir adımdır.

Hukukun sesi, siyasetlerin çıkar hesaplarını aşarak mazlumların yanında yer almıştır. Bugün, 'adalet' diyen her vicdan bu kararı desteklemelidir. Zulme karşı susmayan yargıçlara, hukukçulara ve vicdan sahiplerine minnetle…"