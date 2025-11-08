Haberler

İstanbul'dan Netanyahu ve 36 Kişiye Yakalama Emri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında 'soykırım' ve 'insanlığa karşı suçlar' nedeniyle yakalama emri çıkardı. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bu adımı önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama emri düzenlemesini "önemli bir adım" olarak niteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenledi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, karara ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gazze'de aylardır süren katliamlar ve neticesindeki soykırım Filistin halkı ile birlikte tüm insanlığın vicdanını kanatmaktadır. Kadınların, çocukların ve sivillerin hedef alındığı bu vahşetin failleri uluslararası hukukun önünde hesap vermelidir.

Bu bağlamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının haydut Binyamin Netanyahu, Israel Katz, Tamara Ben Gvir, Eyal Zamir ve David Saar Salama hakkında 'soykırım' ve 'insanlığa karşı suçlar' nedeniyle yakalama kararı çıkarması, önemli bir adımdır.

Hukukun sesi, siyasetlerin çıkar hesaplarını aşarak mazlumların yanında yer almıştır. Bugün, 'adalet' diyen her vicdan bu kararı desteklemelidir. Zulme karşı susmayan yargıçlara, hukukçulara ve vicdan sahiplerine minnetle…"

Kaynak: ANKA / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.